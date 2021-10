WRC-ässa kaardilugeja poetas Hispaania etapil pisara ja saab kodukülla ausamba

«Muidugi tahtsin võita, aga Neuville oli esimestel päevadel väga tugev. Sain aru, et pean võitlema poodiumile jõudmise eest. Paar aastat tagasi kaotasin viimase kiiruskatsega Evansile esikolmiku koha. Tundsin end sellepärast mitu päeva halvasti. Ei tahtnud seda korrata. Lõpuks jäi lauale: kas võtan kolmanda positsiooni vastu või jätan auto raja äärde,» rääkis Sordo kodumaa ajalehele AS.

Kui Sordo jaoks on poodiumikohad üsna tavapärased, siis tema kaardilugeja Candido Carrera koges täiesti uusi kõrgusi. 41-aastane hispaanlane debüteeris WRC-sarjas septembris peetud Kreeka rallil, kus jäädi neljandaks ja katsevõiduta.

«Tahtsin esialgu katsevõitu kirja saada, nüüd saime neid lausa neli. Candido ütles mulle, et kui kokkuvõttes poodiumile jõuame, püsititatakse tema kodukülla [Salvaterra de Minosse] ausammas,» jutustas Sordo.

«Eks neil tuleb sammas siis püsti panna. Lisaks lubas Candido isegi kuhugi mõne küünla viia. Ütlen ausalt, tahtsin head tulemust ka tema nimel, sest ta on väga motiveeritud ja teeb kõvasti tööd. Ta on kõvasti arenenud. Kui võitsime koos esimese kiiruskatse, poetas ta pisara. See oli väga tore hetk.»