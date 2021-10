Traditsioonilist jalgpalli aastalõputurniiri tänavu ei toimu

«Täiskasvanute liigades saavad mängud läbi 5. detsembriks ja noorte liigades novembri teises pooles, mis on tavapärasest hiljem. Samuti on erinevates liigades koroonaviiruse tõttu mängugraafik olnud tihedam kui tavaliselt,» selgitas Eesti jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei.

«Meil on hea meel, et nii täiskasvanute kui ka noorte liigades on õnnestunud eelmisel ja sel aastal hooaeg pidada peaaegu täismahus, mis pole paljudes riikides olnud võimalik. Suur aitäh kõigile klubidele ja mängijatele selle pingutuse eest! Samas on mõistagi kahju, et traditsiooniline aastalõputurniir tänavu ei toimu,» lisas Rei.