Korvpallilegend oli vana armastuse nimel nõus loobuma 10 miljonist eurost

Partizani spordidirektor Zoran Savić avaldas, et Obradović kaotas nendega lepingut sõlmides ligi 10 miljonit eurot. «Tema armastus Partizani suunas on enneolematu. Ilmselt on vähe inimesi, kes oleksid nõus loobuma kümnest miljonist, et tulla Partizani, kuid Zeljko tegi seda,» vahendas Serbia portaal Eksperssport tema öeldut.

Klubifunktsionäär võrdles Obradovići kaubarongiga, millel pole vahet, kas ta veab viite, kuute või kümmet vagunit. «Tal on uskumatu energia. Mulle meeldib vaadata igat tema treeningut, need on nagu väikesed treenerite seminarid,» ütles Savić.