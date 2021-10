31-aastaselt manalateed läinud sportlasele sai saatuslikuks narkojook

Nüüd aga avas suu perekond, sportlase abikaasa Kristen Hayes kinnitas, et tegemist oli uimastitest tingitud üledoosiga. Pea kahemeetrise ründaja ja kahe lapse isa elu võttis narkojook, kuhu oli segatud valuvaigistid, fentanüül ja kokaiin.

«See on täielik šokk. Olin kindel, et uimastitel pole tema surmaga pistmist. Arvasin, et tegemist oli südamerabanduse või mõne muu terviserikkega, aga mitte uimastid,» ütles Hayes’i lesk ajalehele Boston Globe.