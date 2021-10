Tartu alustas uut liigat võidukalt

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul suudeti täna mängutempot kontrollida. «Erinevalt viimasest mängust Viimsiga, kui hakkasime väikeses kaotusseisu ka rabelema, suutsime täna tempot paremini kontrollida. Kannatust oli rohkem ja tänu sellele saime rünnakud lõpuni mängida. Neljandal veerandil hakkasid vastased ise kiirustama ja me saime kaitse paremini pidama. Kui suudame mängutempot seada, siis on edu lootus suurem. Homme saame väga hästi komplekteeritud Anwiliga mängida, aga kindlasti ei saa unustada, et laupäeval mängime kodus Ogrega ja peame selleks mänguks ka kütust paaki jätma,» sõnas Kandimaa pressiteate vahendusel.