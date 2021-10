Kas kõvem on Meistrite liiga või EuroCup? Präänikuks on ühel miljon eurot, teisel Euroliiga pilet

Kuid viimastel aastatel on kerkinud õigustatud küsimus, kas EuroCupi saab enam pidada maailmajao tugevuselt teiseks klubisarjaks? Nimelt nimetas rahvusvahelise alaliidu siinne rakuke FIBA Euroopa 2016. aastal oma eliitsarja ümber Meistrite liigaks . Euroliigaga see veel ei võistle, kuid EuroCupile on küll kandadele astunud. Meistrite liiga põhiturniiril osaleb BC Kalev/Cramo, aga ka Kaspar Treieri (Sassari) ja Kristian Kullamäe (Burgose San Pablo) koduklubid. Postimees võrdleb kaht sarja arvude abil.

EuroCupi meeskondade arvu vähendati 24-lt 20-le ja nad jaotati kahte alagruppi, mis teeb põhiturniiril tervelt 18 mängu. EuroCupil on osalejatele algusest peale olnud üks präänik – võitja pääseb Euroliigasse. Nüüd on see võimalik lausa kahel paremal ning eelmise hooaja finalistid Monaco ja Kaasani Unics müttavadki nüüd sammu võrra kõrgemal. Ning tänavust hooaega alustavad kaks klubi teadmisega, et kui nad Euroliiga kohta ei võida, on hooaeg nurjunud.