VIDEO ⟩ Simone keeldus Kloppi kätt surumast: te elate kultuuriruumis, mida mina ei jaga

Simeone selgitas, et tegelikult ei meeldigi talle pärast kohtumist vastaste juurde kätt suruma minna. «Tavaliselt ma ei teegi seda. Mulle ei meeldi see, sest see pole tervislik. Alati on keegi, kes pole mänguga rahul. Te elate kultuuriruumis, mida mina ei jaga,» lausus ta.