Suusaliidu ainus presidendikandidaat: eestlane ei ole meeskonnamängija, kuid sooloasja oskame ajada küll

Suusaliidu eelmine president Andreas Laane pani ameti maha 2020. aasta mais. Igapäevaselt Alexela grupi esimehena töötav Laane selgitas, et tal ei ole võimalik mõlemal positsioonil sajaprotsendiliselt panustada. Samas polnud ka kedagi teist, kes dopinguskandaalist räsitud alaliitu juhtida sooviks.

Nüüd on see mees aga leitud. Igapäevaselt metsanduses tegutsev Raudsepa sõnul võtsid erinevad suusaklubid temaga ühendust juba mõnda aega tagasi, kuid esimese hooga ta presidendiks kandideerima ei kippunud. Suve lõpus tehti talle uuesti ettepanek, mille Raudsepp sportlikust huvist ning soovist murdmaasuusatamine taas järjele aidata vastu võttis.

«Suusaliidu presidendi ametikoht ei ole enam väga seksikas, kuid väljakutse suusatamine madalseisust välja tuua on mulle põnev,» sõnas Raudsepp.

Pavo Raudsepp 2002. aasta olümpial. FOTO: Jarek Jõepera

Tema hinnangul on suusaliidule presidenti vaja, kuid kas ta osutub ka valituks, ei julgenud endine tippsportlane täie kindlusega veel öelda. «Poolteist aastat pole keegi tahtnud seda ametit vastu võtta. Võtan Laane ees mütsi maha. Presidendiks saades poleks ta elu sees uskunud, et peab tegelema selliste probleemidega. Ta ise ütles, et alaliidu ette oleks vaja inimest, kes oleks suusatamises sees ja sobiks kõigile. Arvan, et olen mina olen see mees,» lausus Raudsepp.

Kui ta presidendiks valitakse, on tema esimene eesmärk murdmaasuusatamise MK-sari jõulisemalt telepilti tuua. «Suusatamise maine on vaja korda saada ja seda saab teha läbi telepildi. Telepilti kujundavad nii sportlased kui ka ajakirjanikud, mõlemad peavad oma taset tõstma,» nentis ta.

Et murdmaasuusatamine suudab tuhast tõusta, selles Raudsepp ei kahtle. Potentsiaalseid noorsportlasi olla Eestis piisavalt, kes juba paari-kolme aasta pärast võiks ilusti pildile kerkida. Selleks on vaja neile lihtsalt hingamiseks ruumi anda.

«Eestlane ei ole meeskonnamängija. Meil on üliraske leida 11 eestlast, keda ühise eesmärgi nimel tööle panna. Mida rohkem mehi on palliplatsil väljakul, seda raskem on eestlastel edukas olla. Ent soolasja oskame ajada küll, sest see on meil loomuses. Murdmaasuusatamine on meie jaoks kõige loomulikum tippspordi väljendusviis,» teatas Raudsepp.