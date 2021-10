Soome rallitalent lõpetas Hyundaiga koostöö ja võib liituda M-Spordiga

Kuigi algselt pidi Huttunen osalema sel nädalavahetusel Ungaris sõidetaval EM-etapil, siis täna andis ta teada, et seal ei osale. Hiljem kinnitas rallisõitja, et lõpetas koostöö Hyundaiga.

Juba teisipäeval läksid ralliringkondades liikvele jutud, et Huttunen saab neljapäeval testida Hispaanias Ford Puma Rally1-masinat. Teisipäeval sai sama masinaga sõita üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

Ometi nendel juttudel tõepõhja all ei ole. Vähemalt nii kinnitasid Iltalehtile antud intervjuus mees ise ja tema mänedžer, kahekordne maailmameister Marcus Grönholm.

«Kuulsin ise ka neid kuulujutte ja mõtlesin ka ise, kust need tulid,» sõnas Huttunen Soome väljaandele.

Hetkel on M-Sport ainuke rallitiim, kus järgmiseks hooajaks pole veel kõik sõitjad kinnitatud. Hetkel Huttunen midagi kindlat välja ei öelnud ja ta tunnistas, et ei julge enne midagi välja öelda, kui allkirjad paberil on.