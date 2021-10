Flora laatsaret on euromängu eel nii pikk, et Henn võttis selle meeles pidamiseks pressikonverentsile kaasa nimekirja

Kui pressikonverentsil uuriti Hennilt, kuidas on seis vigastuste osas, võttis peatreener taskust välja nimekirja ja hakkas sealt nimesid ette lugema. «Meil on küsimärgid [Rauno] Alliku, Kostja (Konstantin Vassiljev - toim.) ja [Martin] Miller. Tänane trenn ja homne hommik näitab, mis seisus nad on. Alliku ja Miller on pigem terved, aga neil on olnud päris pikk mängupaus taga ja selles mõttes ei saa öelda, et nad on 100 protsenti valmis,» alustas Henn.

Lisaks neile leidus nimekirjast veel Michael Lilander, kes pole veel täielikult Paide vastu saadud puukast toibunud ja Marco Lukka, kes vigastas eilsel treeningul kanda ja tänasest treeningust kõrvale jäi.

Kuna vigastatuid on palju, peab Henn tõenäoliselt mõnda meest mängitama positsioonis, kus tavaliselt ei mängita. «Eks see on alati sellistes natuke sunnitud olukordades vahel vajalik. Jalgpallis pole tavapärastu, kus ründavad mängijad peavad täitma ülemisi kõike kolme positsiooni ja olema selleks valmis. Arvan, et meie mängijad on piisavalt kogenud ja tunnevad süsteemi, et probleemi me sellest ei tee,» seletas Flora loots.

Ühe võimalusena võib ründaja all nn nr 10 positsiooni täita tavapäraselt äärel tegutsev Henrik Ojamaa, kes sai seda proovida ka Paide Linnameeskonna vastu. Henni sõnul on seda plaani juba varem mõeldud ja nüüd võeti see olude sunnil ka kasutusele.

Esimese kahe mängu järel on Floral tabelis null punkti. Küprosel soovitakse seda muuta. «Jah, selge on ka see, et ei lähe ühelegi mängule vastu nii, et oleme nulliga rahul, sest mänguplaan ehitatakse selliset ja meeskond, et mängida esmalt kolme punkti peale ja olenevalt vastasest vaadatakse, kas ollakse rahul ühe punktiga või mitte. Soovime siit punkte,» ütles Henn.

Kuigi esimesest kahest mängust on saadud kaks kaotust, siis Flora peatreener on hoolealuste mängupildiga rahul. «

Mängu analüüsides vaatame, millised mustrid toimisid. Kas lõime väravate löömiseks võimalusi või mitte? Kas jäi selles osas midagi puudu? Arvan, et võime mänguliselt pigem rahul olla, sest mõlemas mängus omasime päris häid väravavõimalusi, mis näitas, et selles plaanis mäng toimis.