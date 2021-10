Eesti klubid lähevad väikest kaotust eurosarjas võiduks mängima

Serviti tegi Kaunase Granitas-Karysi vastu võõrsil hea avapoolaja ning juhtis puhkepausile minnes 14:9. Teise pooltunni algus oli peatreener Kalmer Mustingu sõnul «väga hapu» ning eduseis sulas kiiresti. Leedukad said magusa 27:26 võidu ja põhjustasid Servitile esimese kaotuse viimase poole aasta jooksul.

Kalmer Musting: parandamisruumi on kõikjal

«Pall pole vahepeal kandiliseks läinud ning ükski meeskond ei saa läbi kaotuseta. Eks kindlasti süstis see kaotus meie tiimi veidi ebakindlust ja pingeid, aga need tuleb välja juurida ja proovida teha laupäeval parem esitus. Või mis proovida, me teemegi parema esituse,» põrutas Musting.

«Parandamisruumi on kõikjal. Rünnak oli võõrsil enam-vähem, aga realiseerimine võiks paraneda. Kaitses oli vigu ja ka väravavahtidelt ootan rohkem. Mängime kodusaalis, nii et kindlasti on meie eesmärk üheväravaline kaotus võiduks pöörata ning siit paarist edasi minna,» kinnitas mullu EHF European Cupil veerandfinaali jõudnud Serviti juhendaja.

«Loodetavasti saame laupäevaks kõik mehed rivvi. Päris santlaager meil pole, aga eilses karikamängus tegi Mathias Rebane veidi jalale haiget, Raiko Rudissaar on paar päeva haige olnud ning Anatoli Tšezlovile teeb selg muret,» sõnas Musting.

Kohtumine Serviti ja Granitas-Karysi vahel algab Mesikäpa hallis laupäeval kell 18. Kohtumist vilistab Taani kohtunikepaar Nichlas Nygaard – Nicklas Mark Pedersen ning Euroopa Käsipalliliidu (EHF) delegaadina toimib Fredrik Udd Soomest.

Bo Østergaard: Šviesal on kõik kaotada, meil ainult võita

VHC Šviesa ja Tallinna kohtumine Vilniuses möödus väga tasavägiselt ning esimese 36 minuti jooksul ei saanud kumbki meeskond enamat minimaalsest edust. Teisel poolajal rebis Leedu meister korraks viiega juhtima, kuid tänu seitse väravat visanud Aleksei Štšerbaki tabamustele vähenes kaotusseis lõpuvileks 22:24 peale.

«Meie mõttelaad korduskohtumiseks saab olema, et Šviesal on kõik kaotada ja meie võime ainult võita. On tähtis, et mängijad seda mõistaks ja me suudaks oma mängu peale suruda. Tavaliselt meeldib mulle meeskonnaga eelmine mäng videolt üle vaadata, aga pole mõtet liiga palju tagasi piiluda,» arvas HC Tallinna peatreener Bo Østergaard.

«Tagasivaatamise asemel suuname pilgu ettepoole. Kogu meeskond teab, et me ei teinud Vilniuses head etteastet ja peame tublisti paremini esinema kõigis mängunüanssides. Suudame paremini mängida ja olen kindel, et pühapäeval seda ka tõestame,» kinnitas kogenud taanlane.