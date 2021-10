M-Sport otsib endale liidrit, kuid sellega on raskusi

2021. aastal on M-Spordi Ford Fiesta Rally2-ga võistelnud MM-sarjas Adrien Fourmaux, Teemu Suninen, Tom Kristensson ja Nikolai Grjazin. Tulevaks hooajaks tahaks tiim kindlat liidrit, nagu on Citroenil Mads Östbergi ja Škodal Andreas Mikkelseni näol.

«Kui vaadata sõitjate taset, kes seal tiitlite eest heitlevad, siis kõik on praegused või endised WRC-sõitjad. Ma arvan, et see klass polnud selleks disainitud, aga on sinna naturaalselt läinud ja asjad on lihtsalt nii,» rääkis M-Spordi tiimijuht Richard Millener Dirftishile.

«Meie eesmärk on leida keegi, kes on suuteline autoga sõitma, seda arendama ja tulemusi tegema,» lisas Millener. Tema sõnul on auto olnud ka tänavu terve hooaja kiire, kuid pole olnud kedagi, kes sellega stabiilselt sõita suudaks.

Kuna M-Sport teab, et masin on kiire, siis soovitakse sinna ka tasemel sõitjat. Üheks variandiks on Jari Huttunen, kes viimastel aastatel kuulus Hyundaisse, kuid lahkus nüüd sealt.