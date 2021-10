Eestlased pälvisid maastikuratturite mainekaimal mitmepäevasõidul taas teise koha

Naiste seas jätkavad ülivõimsalt Sina Frei ja Laura Stigger, kes lõpetasid neljanda etapi ajaga 3 tundi, 19 minutit ja 44,7 sekundit. Teise koha said Candice Lill ja Mariske Strauss (+4.09,7) ning kolmanda Ariane Lüthi ja Robyn de Groot (6.08,3). Kokkuvõttes on Frei ja Stiggeri vahe kärisenud lähimate jälitajate Lüthi ja De Grooti ees 17 minutile ja 23,9 sekundile.

Segavõistkondade hulgas jätkub Laura Starki ja Sebastian Starki edu, kes teenisid järjekordse etapivõidu ajaga kolm tundi, 21 minutit ja kuus sekundit. Teisena ületasid finišijoone Benjamin Michael ja Janine Schneider (+5.29,3) ning kolmandana Michael Trepte ja Evelyne Trepte (+11.57,1). Üldarvestuses on Starkide edu Michaeli ja Schneideri ees 46 minutit ja 12,2 sekundit.