Jürgen Henn: Sappinen on meie jaoks pea asendamatu mängija

Flora kangelaseks tõusis eile Rauno Sappinen, kes lõi kaks väravat ja aitas sellega meeskonna viigini. «Ma arvan, et Sappinen on ise ka nõus, et ta teebki oma tööd, mida tegema peab ja teeb seda hästi. Loomulikult on ta meie jaoks pea asendamatu mängija, aga täna tõi tulemuse kogu meeskonna hingestatus ja pingutus,» rääkis Henn

Kuigi poolajapausile mindi kaotusseisus, siis Henn liiga palju teiseks poolajaks muudatusi ei teinud. «Kui vaadata esimest poolaega ja üksikud eksimused välja jätta, siis vastasel võimalusi väga palju ei olnud. Me ei pidanud väga palju muutma, aga samas korrigeerisime rünnakus oma joonist, kus proovisime Zenjovi rohkem mängu saada ja Ken Kallastet kõrgemale. Mõned detailid muutsime kaitsemängus ka, aga taktikaliselt väga palju polnud teha. Pigem pidime süstima enesekindlust ja usku, et siit on võimalik välja tulla,» seletas peatreener.

Mis oli positiivne, mis negatiivne? «Ma arvan, et taaskord on positiivset päris palju. Esiteks see, et punkti kätte saime. See on meeskonnale tähtis ja ei jää kripeldama või pole enam seda survet, et peame punkte taga ajama. Siit on hea edasi minna. Kaks kodumängu on ees, selles mõttes oli tähtis kaks väravat lüüa. Olime seda väärt ja olime ründes piisavalt ohtlikud.