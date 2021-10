Breenil on eelis, mida ta loodab uuel aastal konkurentide vastu ära kasutada

Breen tunnistas, et pärast tiimiga liitumise avalikuks tulemist langes tema õlgadelt suur raskus. «See oli mitu kuud kõige halvemini hoitud saladus ja inimestele valetamine ei olnud tore. Enam ei pea me midagi varjama,» tunnistas ta Dirtfishile antud intervjuus.

Kuigi spekuleeriti, et Breen võib võtta WRC-autoga osa ka hooaja viimasest rallist Monzas, siis selle lükkas ta ümber, sest on täielikult keskendunud tulevale hooajale. «Minu jaoks on see eelis, et ma olen lõpetanud praeguste WRC-autodega sõitmise ja keskendun täielikult Pumaga harjumisele,» rääkis Breen.