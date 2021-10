Eesti kardisportlased stardis MM-i eelvõistlusel Hispaanias

Champions of the Future võistlused toimuvad harilikult maailmameistrivõistlustele eelneval nädalavahetusel, nii ka seekord. Sarja mõte on viia võistlusi läbi vahetult enne olulisi tiitlivõistlusi, luues sellega sportlastele võimaluse teha läbi eelnev nn testvõistlus. Campillo kardirajal sel nädalavahetusel sõidetaval võistlusel on iseenesest mõistetavalt stardis ilmselt juba mõne aasta pärast F1-e välja jõudev maailma kardispordi koorekiht, sest juba tuleval nädalal selguvad seal samas klasside OK ja OK-Junior maailmameistrid.

Campillose kardirada on kardimaailmale küll tuttav, kuid tänavusel hooajal pole seal suuri võistlusi peetud. Eks see oli üheks põhjuseks, miks pärast rahvusvahelise autoliidu FIA otsust tuua klasside maailmameistrivõistlused Brasiilia asemel Hispaaniasse valiti toimumispaigaks välja just Campillose kardirada. Eesti võidusõitjatele tegi MM-i toomine Euroopasse olukorra oluliselt lihtsamaks ning tänavu on neid stardis neli.

Neljast tänavuse hooaja maailmameistrivõistlustel osalevast eestlasest on Campillose kardirajal sel nädalavahetusel sõidetaval testvõistlusel stardis kolm: Markus Kajak, Carmen Kraav (mõlemad Ward Racing) ning Mark Dubnitski (DPK Racing) saavad nädal enne aasta olulisemat võistlust testida ennast, karte ja rajaolusid. Robin Särg (Novalux srl) liitub neljanda eestlasena juba MM-le uuel nädalal.

Klassis OK võistlevad Markus Kajak ja Carmen Kraav

Eestlastest on homme startiva Champions of the Future esinumbriks Markus Kajak. Neljakordne Eesti meister on oma senise eduka karjääri parimas hoos, mille kinnituseks on nii kaitstud tiitel klassis OK kui ka debüüthooaja ülekaalukas võitmine klassis KZ2. Läinud hooajal Portimãos peetud MM-l viiendalt kohalt finaali startinuna jäi tal toona küll võistlus pooleli, kuid aastaga on nii kogemust kui kiirust kuhjaga juurde tulnud.

«Campillose rada mulle üldiselt meeldib, sarnaneb natuke eelmise aasta Portimãoga ning pidamine tõuseb siin iga sõiduga,» ütles klassis OK võistlev Kajak pärast tänaseid esimesi treeninguid. «Päeva algus oli suhteliselt raske, kuid õnneks parandasime hilisemateks trennideks mõned probleemid sõidu ning raamiga, et homsetes trennides ja kvalifikatsioonis lihtsam oleks.»

Samuti klassis OK aasta olulisemaks võidusõiduks valmistuva Carmen Kraavi jaoks on Campillos tuleval nädalal sõidetav MM tema esimeseks maailma tasemel tiitlivõistluseks. Champions of the Future eelvõistlus annab suurepärase võimaluse eelkõige rada paremini tundma õppida.

«Tunne on hea, eesmärgiks on harjutada ja MM-ks vajalikke kogemusi hankida, et seal hea sooritus teha,» ütleb Kraav eelseisva võistluse kohta.

Klassis OK-Junior stardis Mark Dubnitski

Klassis OK-Junior värske Eesti meister Mark Dubnitski on tänavu Eestit esindanud FIA Karting Academy Trophy sarjas, mille võistlused on peetud koos klassi KZ Euroopa ja maailmameistrivõistlustega. Osalemine klassi OK-Junior maailmameistrivõistlustel on aga temalegi esmakordne, samuti nagu ka võistlemine Campillose rajal.

«Campillos on tänavu juba mitmes uus rada minu jaoks, sel korral on uus ka tiim, uued inimesed ning uued abilised. Esimesed treeningud on kulgenud hästi, loodan, et võistluskiiruse leidmine saab olema sama kiire,» ütles Dubnitski pärast neljapäevaseid vabatreeninguid. «Rada mulle väga meeldib, aga see pole kindlasti mitte lihtne rada. Füüsiliselt raske, aga nõnda on see kõigi jaoks. Loomulikult võtame Champions of the Future sõitu treeninguna, et olla järgmisel nädalal MM-ks parimas võimalikus vormis.»