Latvala tunnistas, et Toyota on tänavu ühe asjaga hätta jäänud

Kõige suuremaks miinuseks on Toyotal olnud ralli alguseks õige seadistuse paika saamine. Kõige rohkem pöörati sellele tähelepanu Arctic Rallyl, oktoobri alguses Soome MM-etapil ja möödunud nädalavahetusel Kataloonias. Kuid probleeme seadistusega on olnud ka teistel rallidel.

«On tõsi, et Kataloonia ei olnud esimene kord, kui meil test ebaõnnestus. Meil on olnud palju edu ja võite ja midagi on õigesti, kuid fakt on see, et peame mõnda asja veel õppima,» tunnistas Latvala Iltalehtile antud intervjuus.

«Midagi tuleb teha testidel teisiti, sest neid pole tänavu gäa palju olnud. Muidugi tuleb vigasid sisse ja keegi pole täiuslik, kuid kõik tuleb korda saada. Kui sa midagi ei õpi, siis pole asjad hästi,» sõnas ta.

Hooaja viimasel etapil Monzas saab Toyota tõenäoliselt kätte kaks MM-tiitlit. Sõitjate seas on selge, et maailmameister selgub Toyota pilootide Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansi vahel. Tootjate arvestuses on edu piisavalt suur, et tunda ennast mugavalt.