«Kui ma poleks spordi pildistamisega tegelenud, oleksin ammu surnud!»

«Minu isa tegi samuti pilte. Ja mind huvitas lapsest saati piltide vaatamine. Mul on väga hea nägemismälu ja mulle meeldis just pilte vaadata, mitte niivõrd lugeda. Pärast sõda pandi ajalehti lugemiseks keskraamatukogu stendidele. Huvilisi oli palju, mina käisin samuti seal. Kord 1947. või 1948. aastal tuli üks pikk mees minu juurde ja küsis, mida teen. Vastasin, et loen. Ta küsis: kas sa oskad lugeda? Ja käskis mul ühest kohast lõigu ette lugeda. Mul oli lugemine selge, tegin seda. Pärast selgus, et keegi oli lehtedest pilte välja lõiganud, ja see mees kahtlustas, et võib-olla olin mina seda teinud,» räägib Peegel mälestuse oma lapsepõlvest. Siis ta veel ei teadnud, et kord avaldavad ajalehed tema tehtud pilte.