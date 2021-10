Manchester Unitedi legend rääkis detailselt, kuidas õpetaja teda seksuaalselt väärkohtles

«Õpetaja, kes arvas, et magasin, pani käed minu teki alla ja katsus mind. Teadsin, et see, mida ta teeb, on vale. Ta katsus end ja oli toimunust seksuaalselt erutatud. Püüdsin teda eemale lükata ja lüüa. Viimasel ööl läks tal lõpuks õnneks. Ta pani oma peenise minu suhu,» rääkis Evra.