Jõhkra rünnaku ohvriks langenud City poolehoidja elu pole enam ohus

Nimelt oli ta parasjagu teel koju, kui otsustas Brüggest 45 km kaugusel asuvas Drongenis teha lühikese söögipeatuse. Autost väljudes sattus De Pauw rünnaku ohvriks, mille käigus peksti ta nii läbi, et mees viibib juba mitmendat päeva intensiivravi osakonnas. Kuigi ta on jätkuvalt koomas, siis arstide teatel on mehe seisund stabiliseerunud.