Kas Bucks suudab meistritiitlit kaitsta?

Mullu pärast 50 aastat taas NBA meistriks kroonitud Milwaukee Bucks on üheks soosikuks ka tänavu. Nad on suutnud enda põhituumiku säilitada ja lisada meeskonda veel mõned viskajad, kes Giannis Antetokounmpo jaoks väljakut laiendaksid. Kreeka vägilane ise on enda mängu kallal suvel väga palju vaeva näinud ja suur areng toimus just viskamise osas. Kui varem oli ta suhteliselt kehv nii vaba- kui ka kaugvisetel, siis tänavu on ta ohtlikum kui kunagi varem.