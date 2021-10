Anett Kontaveit võib esimest korda jõuda aastalõputurniirile

WTA aastalõputurniirile pääseb kaheksa mängijat. Praegu on Kontaveit pingereas 11. kohal, kuid Moskva WTA-turniiri võit tõstis ta Naomi Osakast ette, kümnendale kohale. Sellisel juhul tähendaks Barty loobumine, et aastalõputurniirile pääsemiseks tuleb Kontaveidil mööduda veel ühest konkurendist.

Kontaveit mängib veel järgmisel nädalal Rumeenias toimuval WTA 250 turniiril, kus hästi esinemine tõstaks tema punktisaaki veelgi. Seal on maksimaalselt võimalik teenida 280 edetabelipunkti.

«Selle jaoks pean veel väga-väga palju mänge võitma. Pole jõudnud sellele veel mõelda, sest kui see pole reaalne, siis pole sellele mõtet liiga palju mõelda või lisapinget peale panna. Kuid muidugi oleks see väga-väga suur saavutus. Ka esikümnesse jõudmisest olen unistanud juba siis, kui hakkasin tennist mängima. See oleks väga suur saavutus,» lausus Kontaveit laupäeval, pärast poolfinaali võitmist Moskvas.