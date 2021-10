Anett Kontaveit võib esmakordselt jõuda aastalõputurniirile

WTA aastalõputurniirile pääseb kaheksa mängijat. Praegu on Kontaveit pingereas 11. kohal, kuid Moskva WTA-turniiri võit tõstaks ta Naomi Osakast ette kümnendale kohale. Sellisel juhul tähendaks Barty loobumine, et aastalõputurniirile pääsemiseks, tuleb Kontaveidil mööduda veel üheks konkurendist.

Lisaks plaanib Moskvas finaali jõudnud Kontaveit mängida veel järgmisel nädalal Rumeenias toimuval WTA 250 turniiril, kus hästi esinemine tõstaks tema punktisaaki veelgi. Seal on maksimaalselt võimalik teenida 280 edetabelipunkti.

Praegu on endale koha aastalõputurniirile kindlustanud Arina Sabalenka, Barbara Krejčíkova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek ja Garbine Muguruza. Nende järel hoiab seitsmendat kohta Paula Badosa ja kaheksas on Ons Jabeur. Kontaveiti lahutab hetkel Jabeur'st 275 silma, ent Moskvas triumfeerides väheneks see 110 silmale.