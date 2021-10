Euromänguks valmistuv HC Tallinn lõi käed ukrainlasest mängujuhiga

«Horovõi tõime meeskonda seetõttu, et näeme temas suurt potensiaali saada positsioonimängu ajuks. Pallimängudes on kõige tähtsam saada mängust aru, pidevalt hinnata olukordi, võtta kiiresti vastu võimalikult õigeid otsuseid ning neid ellu viia. Kui suvel peatreenerina veel enne Bo Østergaardi tulekut meeskonda treeningmängus Raasiku/Mistra vastu juhendasin, kõik positsioonid olid korralikult kompekteeritud ja Horovõi oli ka mängus, siis valitses hooaja eel südames hea tunne.

«Meil on sel hooajal meeskonnas viis leegionäri. Neli ukrainlast ja valgevenelane. Meie eelmise hooja koosseisust siirdus koondislane Markus Viitkar siirdus Soome, Rainer Kelk läks Šveitsi ülikooli, Mikk Pinnonen ja Jesper Bruno Bramanis sel hooajal mängijakarjääri praeguse seisuga ei jätka. Minu jaoks pole vahet, et kas mängija on eestlane, ukrainlane või eskimo. Peaasi, et mängija tahab areneda, võitleb pidevalt paremaks saamise nimel nii trennis, mängus kui tavaelus ning naudib käsipalluriks olemist,» tõdes Lepp.