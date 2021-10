Tartul ei õnnestunud kodus Ogre vastu Eesti-Läti liiga võiduarvet avada

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul kõikus tänane mäng päris palju. «Alguses jäime taha, teises saime read paremini paika, aga kolmanda veerandi alguses lasime mängu jälle kõikuma. Ogre on kogenud võistkond, kellel on kaitses plaanid paigas ja nii nagu nad rünnakul võimaluse said, nii nad selle ära kasutasid,» sõnas Kandimaa pärast mängu.