MM-pronks tulistati kodumaal surnuks

Ecuadori spordiminister Roberto Ibanez sõnas sotsiaalmeedias, et tegemist oli kavatsetud tapmisega. Tegemist oli rünnakuga, millega kavatseti tappa just kergejõustikutäht ja tema hea sõber.

«Mu süda on täielikult purunenud. Ma ei suuda leida sõnu kirjeldamaks, mis tunded mind hetkel valitsevad. Ma ei suuda seda uskuda, et maailmas on nõnda palju kurjust ja jõhkrust. Puhka rahus, kallis Alex. Jääme sind igavesti igatsema,» sõnas Ibanez.