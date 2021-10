Tuleva hooaja WRC-kalendri viimane lünk on saamas põnevat täidet

Ainsana on praeguses seisuga vaba etapp, mis peaks toimub 18.–21. augustini. Erinevate Suurbritannia väljaannete info kohaselt peaks selle koha endale saama Põhja-Iirimaa.

Portaali Motorsport News andmetele on võistluse kalendrisse nimetamine veel vaid formaalsus, seistes kohaliku valitsuse rahastuse kinnituse taga.

Põhja-Iirimaa pole varem MM-rallit võõrustanud, ent WRC-autod on sealsel asfaldil kihutanud. 2007. ja 2009. aastal peeti seal Iirimaa meistrivõistluste etapp.

Kui uus ralli saabki paika, toimub tuleval hooajal WRCs väljaspool Euroopat vaid kolm mõõduvõttu. FIA eesmärk on, et tulevikus jaguneksid etapid muu maailmaga umbes pooleks, ent koroonapandeemia tõttu pole see praegu võimalik.