Red Bull on otsustanud, et 2022. aastal ei tee nad oma F1 tiimides sõitjate seas vangerdusi ning noorsõitjad eesotsas Vipsiga peavad veel oma järge ootama. Iga hooaeg tähendab aga, et peale kasvab terve plejaad sõitjaid, kes ootavad sama kärsitult kutset tippseltskonda.