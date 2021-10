Flora mängis eduseisu maha ja ulatas Levadiale abikäe

Flora peatreener Jürgen Henni sõnul polnud neil teisel poolajal piisavalt jõudu. «Ütleme, et lõpuks ei suutnud võib-olla sellele energiale vastata, mis Kuressaarel teise poolaja lõpus oli. Otseselt võimalusi neil palju polnud, pigem tunneme, et energiast jäi puudu,» rääkis Henn ETV2 otse-eetris.

Kuigi tiitlikaitsmine muutub järjest keerulisemaks, siis Flora pead norgu ei lase. «Igal juhul nüüd on selge, et praktiliselt võimatu (Levadia püüdmine - toim.), aga peame edasi mängima ja hoidma survet nii kaua kui suudame. See on selge,» lõpetas Flora loots.