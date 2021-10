Zirk ehitab enda ümber uut tiimi, esimesena hüppas eestlasega ühte paati olümpiavõitja

Tartu juurtega ujujale olid need esimesed autasud MK-sarjas, kuid kunagine tippvõistlus on viimastel aastatel oma prestiiži minetanud, sest suuremad auhinnarahad ja tähelepanu on koondunud hoopis kaks aastat tagasi loodud Rahvusvahelisele Ujumisliigale (ISL).