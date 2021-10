HC Tallinn alistas võimsa lõpuga Leedu meistri ning pääses eurosarjas edasi

Tallinna 5:0 vahespurdi lõpetuseks sepistasid värava Eesti koondislased, sest Jürgen Rooba lõikas palli vahelt ja Kaspar Lees viskas 24:22. Paari koondseis oli nii viigis kui viigis sai olla, aga see tähendas ka, et võõrsil visatud väravate reeglit arvestades pidi Eesti klubi kolmega võitma.

«Vilniuses toimunud mänguga võrreldes tegutsesime palju paremini, eriti just rünnakufaasis. Vitali Gorovõi oli kindlasti mängu parim mees, ta harutas vastaste kaitse lahti ja viskas ise hästi. Just rünnaku kiirus oli see, mis meile edu tõi ja mis avamängus ei toiminud,» selgitas Østergaard.