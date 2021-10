EM-tiitli kindlustanud Torni kaardilugeja: Ken on üks vinge mees

ERC Junior klassis M-Sport Poland meeskonna all võistlevatele Ken Tornile ja Kauri Pannasele oli see hooaja viiendaks stardiks. Võistlus sai alguse reede õhtul, kui avakatsena sõideti 2,40 km pikkune publikukatse, millel Torn – Pannas näitasid Ford Fiesta Rally3 autol absoluudi 20. aega. Kuna ERC Junior klassis sel korral eestlastel konkurente polnud, siis käiski peamine heitlus võimalikult kõrgele absoluutkohale.

Kuigi katkestamine ei kuulunud Ken Torni – Kauri Pannase ja M-Sport meeskonna plaanidesse, siis sellest hoolimata said eestlased raja ääres ja hiljem juba hooldusalas tähistada tänavust klassi ERC Junior Euroopa meistritiitlit. Kui möödunud aastal võitsid eestlased ERC3 ja ERC3 Junior Euroopa meistritiitlid esiveolise Ford Fiesta Rally4 autoga, siis sel aastal võistlesid Autosport Team Estonia liikmed neljaveolisel Ford Fiesta Rally3 autol. Kuigi Ungaris pidid saarlased tehniliste probleemide tõttu katkestama, siis viiest tänavu sõidetud etapist on eestlased võitnud kolm ja olnud korra teised.

Ken Torn: «Ralli oli üsna sündmusterohke. Oli oodata, et saab olema väljakutse ja seda ta ka oli. Ralli ise siin Ungaris oli äge, kuid väga nõudlik. Kahjuks oli meil see nädalavahetus tehnilisi probleeme ja võistlus jäi plaanitust lühemaks. Probleemidele vaatamata suutsime Ungaris meistritiitli kindlustada ja oleme selle üle väga rõõmsad. Tahan tänada M-Sport Poola meeskonda, kes meie selle ERC hooaja võimaldasid ja tänud Kaurile suurepärase töö eest. Suurimad tänud ka kõigile toetajatele ja kaasaelajatele. Loodetavasti saame nelja nädala pärast Kanaaridel hooajale ilusa punkti panna.»

Kauri Pannas: «Sellest rallist võiks raamatu kirjutada, sest sündmusi, mida meenutada, oli palju. Kahjuks polnud see meie nädal, kuid saime palju targemaks. Võtame kõik õpitu ja kogetu endaga kaasa, et tulevikus olla veel paremad. Ühinen Keni tänusõnadega M-Sport meeskonna ja kõigi toetajate ning pöidlahoidjate osas. Tahan omaltpoolt tänada ka Keni, kes on üks vinge mees ja kahe viimase aasta koostöö on lõppenud Euroopa meistritiitlitega.»