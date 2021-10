WTA aastalõputurniirile pääsevad kaheksa hooaja jooksul enim punkte kogunud võistlejat. Hetkel hoiab Jabeur selles arvestuses kaheksandat kohta, kuid Kontaveidil on veel võimalik temast mööduda.

Kuigi eestlannal on aastalõputurniirile pääsemine enda kätes, siis tuleb tal selleks võtta ka Rumeenias võit. Kui see peaks juhtuma, siis on ta tänavuse hooaja kaheksa enim punkte teeninud mängija hulgas. Kui aga Kontaveit tänavuse hooaja neljandat tiitlit ei võida, siis läheb viimane finaalikoht ikkagi Jabeurile.