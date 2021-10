Liverpoolilt koslepi saanud Manchester Unitedi peatreener: usun, et oleme jõudmas sinna, kuhu soovime

Mängu järel tunnistas Solskjär Sky Sportsile antud intervjuu, et tegu on tema kõige süngema päevaga Manchester Unitedi eesotas. «Me ei olnud individuaalselt ega tiimina piisavalt head. Liverpooli sugusele tiimile ei saa selliseid võimalusi anda ja kahjuks me seda tegime,» tunnistas 48-aastane norrakas.

«Kogu meie esitus ei olnud piisavalt hea. Me lõime võimalusi, nemad aga, nad olid kliinilised ja meie ei kasutanud varakult oma võimalusi ära. Ja siis otsustas kolmas värav mängu saatuse,» jätkas Solskjär.

Norrakas võttis vastutuse enda peale ja oli pettunud, et vihaste rivaalide vastu selline tulemus tuli. Ometi ei usu norrakas, et tema ametikoht ohus on.

«Oleme grupina liiga kaugele jõudnud ja oleme liiga lähedal, et nüüd alla anda. Ma pole lahkumisest midagi kuulnud ja mõtlen homsele tööle. Oleme kõik pettunud. Ma ei saa öelda, et oleks ennast halvemini tundud. Nagu ütlesin, võtan vastutuse endale ja see on minu täna ning edasi minnes,» rääkis ta.