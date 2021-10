Käsipallileegion: Mait Patraili koduklubi ei leia kuidagi stabiilsust

Saksamaa Bundesligas sai Mait Patrailita mänginud Rhein-Neckar Löwen võõrsil raske, 30:29 (15:13) võidu HSG Wetzlari üle. «Lõvid» on seitsme mänguga kogunud seitse punkti ning paiknevad 11. kohal. Täiseduga jätkaval SC Magdeburgil on 16, Berlini Füchsel 15 ning hiljuti liidirile kaotanud tiitlikaitsjal THW Kielil 12 punkti.

Patraili hooaja algus pole sujunud loodetult

«Ei ole meil see hooaeg nii sujunud, nagu loodeti. Suurim pettumus tuli muidugi eurosarjas, kui Benfica vastu välja langesime. Eesmärk oli nagu mullugi Euroopa liigas finaalnelikusse jõuda, aga me ei saanud alagrupifaasigi. Liigas on Magdeburg ja Kiel juba kaugel ees, nii et sealgi on trofeevõimalused väiksed,» tunnistas Patrail.