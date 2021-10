Tänak kritiseerib uusi hübriidautosid: ma olen näinud, kuidas Martin istub. Ja see pole normaalne

Portaal Dirtfish kirjutab, et sõitjad ja kaardilugejad on oma murega pöördunud FIA poole ja kirjutanud neile ühise kirja, milles kritiseeritakse kaardilugejate istme kõrgust. Praeguse generatsiooni masinates on nad olnud sõitjast madalamal, et auto raskuskeset alla viia, kuid FIA on turvalisusele viidates seda Rally1-masinates kõrgemale liigutanud.