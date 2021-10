Kardispordi MM-i testvõistlus on eestlaste jaoks edukalt sõidetud

Champions of the Future võistluste mõte on viia võistlusi läbi vahetult enne olulisi tiitlivõistlusi, luues sellega sportlastele võimaluse teha läbi eelnev nn testvõistlus. Campillose kardirajal läinud nädalavahetusel sõidetud võistlusel oli stardis kogu maailma kardispordi koorekiht, sest juba sel nädalal selguvad Campilloses klasside OK ja OK-Junior maailmameistrid.

Suurepärases vormis Markus Kajakult võimas tagasitulek

Klassis OK võistelnud kahekordne sama klassi Eesti meister Markus Kajak (Ward Racing) sattus viimasel võistluspäeval eelfinaalis vägagi õnnelikult lõppenud õnnetusse: konkurendi kehvasti elluviidud manöövri tulemusena olid mõlemad sunnitud katkestama. See aga tähendas seda, et Kajakul tuli finaali startida alles 32. kohalt.

«Kuna eelfinaalis sattusin kokkupõrke ohvriks, mille käigus sõideti mul muuseas üle käe, pidin finaalis startima tagant,» kommenteeris Kajak intsidenti eelfinaalis. Tugevas konkurentsis näitas Kajak, mis puust sõitjaga on tegu, kui tõusis finaalis maailma parimate kardisõitjate sekka kuuluvate võistlejate seas koguni 13 kohta ettepoole.

«Selles seltskonnas ei ole aga tagant lihtne tagasi ette tulla, seega maksimumiks jäi seekord 19. koht. Kindlasti pole tulemusega rahul, kuid seda tugevamad oleme nüüd MM-l. Ettevalmistus sai MM-ks Champions of the Future raames igal juhul väga hea,» ütles Kajak tagasihoidlikult pärast oma imelist sõitu finaalis.

Carmen Kraav täitis MM-ks valmistumise eesmärgi

Samuti klassis OK võistelnud Carmen Kraav (Ward Racing) startis nn viimase võimaluse eelsõitu 20. stardikohalt ning oli üpris hullumeelne oodata, et ta sealt finaali jõudmiseks vajaliku esimese kuue sekka tõusta saaks. Eilsed eelsõitude intsidendid mõjusid stardikohale lihtsalt sedavõrd rängalt.

Nädalavahetuse eesmärk tervikuna oli olnud kogemuste ja info hankimine kardi seadistuste, rajaolude jm olulise osas. Suur eesmärk ootab ees tuleval nädalal, mil samal rajal võisteldakse juba maailmameistritiitli nimel. Kuidas Kraav ise oma nädalavahetusega rahule jäi?

«Ei saa öelda, et tulemusega rahule oleksin jäänud. Küll aga katsetasime erinevaid asju ning siit saadud kogemused kaaluvad tulemuse üle,» vaatas Kraav neljale päevale tagasi positiivselt.

«Kindlasti oli sellest võistlusest kasu tuleva MM-i jaoks! Saime proovida erinevaid seadeid, taktikaid ja ühtekokku läbida palju sõidumeetreid, millest kõigest on kasu kohe esimesest hetkest, kui MM lahti läheb.»

Mark Dubnitski on vaatamata vigastusele MM-ks valmis

Klassis OK-Junior võistelnud Mark Dubnitski (DPK Racing) võistlustulemus sai õieti selgeks juba laupäevastes eelsõitudes: kaks finišita eelsõitu jätsid pühapäevaks võistelda veel ainult lohutussõidus, kuhu Dubnitski startis 3. kohalt.

«Nägin, et võin pühapäevase lohutussõidu võita, kuna positsioon polnud kindlasti vastavuses näidatud kiirusega. Plaan oli stardis kohe esimesest kahest võistlejast mööda saada, et seejärel tempot ehitada. Seitse ringi üritasin grupiga koos ees püsida, 8. ja 9. ringil juba proovisin neist mööda sõita, raja viimases kurvis aga põrkasime kokku ning kukkusin 8. kohale. Küll ainult 8. koht, aga mulle väga meeldis see sõit,» selgitas Dubnitski tänase võistlusele eelnevat ja selle käiku.

Mida aga andsid 4 tihedat võistluspäeva Campillose rajal vahetult enne seal samas toimuvat MM-i? «Kahjuks ei meeldinud see, kuidas raam siiani töötanud oli. Pühapäeva hommikul tegime kiire analüüsi ja proovisime raamiga veel viimaseid asju. Peame veel vaatama, mida ja kuidas seda paremaks saab,» ütles Dubnitski oma ettevalmistuse kohta.

Kokkupõrkes konkurendiga vigastas Dubnitski sõrmi. Arstlikul ülevaatusel midagi tõsist ei tuvastatud ning see ei sega võistlemist tuleval MM-l.

«Üldiselt on tunne on positiivne. Palju, mis on tehtud, on õnnestunud. Peame siit selle teadmisega minema edasi. Natuke puhkame, ravime viga saanud sõrmi ja jätkame koos tiimiga tulemuse nimel töötamist. Olen eesolevaks MM-ks igati valmis,» sõnas Dubnitski nädalavahetuse lõpetuseks.

MM sõidetakse juba sel nädalavahetusel

Algselt Brasiilias sõita plaanitud klasside OK-Junior ja OK maailmameistrivõistlused toodi CIK-FIA otsusega teist aastat järjest tagasi Euroopase. Toimumiskohaks ei valitud juhuslikult Campillose kardirada Hispaanias, vaid põhjus on selles, et tollel rajal pole suurekaliibrilisi võistlusi tänavu peetud.