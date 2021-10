Tartu Maraton naaseb üle pika aja pikamaasuusatajate profisarja

Visma Ski Classicu tegevjuht David Nilssoni sõnul on praeguse pikamaasuusatamise profisarja kalender senistest kõige mitmekülgsem. «Meil on 15 erineva profiiliga sõitu, mille sekka kuulub tänavu ka Tartu Maraton. Meil on hea meel, et Tartu Maraton tagasi on – selle vaheldusrikas rada on minu arvates üks parimaid pikamaasuusatamise sarjas,» nendib ta.

Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on tal kõige rohkem hea meel selle üle, et olenemata viimastest aastatest, mis on olnud ürituste korraldajatele väga keerulised, on suudetud Tartu Maratoni traditsioone ja ürituse korraldamist jätkata viisil, mis ka rahvusvaheliselt silma on jäänud. «Oleme nendel rasketel aegadel tõestanud, et suudame Tartu Maratoni korraldada olenemata olukorrast professionaalselt. Loomulikult teeme endast kõik oleneva, et hoida lippu kõrgel ka rahvusvahelisel tasemel,» nendib ta.