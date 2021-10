Põlva Serviti kohtub eurosarjas jälle Venemaa, HC Tallinn Rootsi klubiga

«Ma millegipärast aimasin, et saame jälle Saratovi, kui paar nädalat kuulsin Karjaa loobumisest. Veebruaris olid meie mängud väga pingelised ja tasavägised ning midagi kerget ei oota ka sel korral. Loosikorvis oli kindlasti ka tugevamaid vastaseid, kuid lihtne pole selles faasis kellegi vastu,» kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

Omamoodi taaskohtumine ootab ees ka HC Tallinnat, sest mullu langeti kolmandas eelringis Rootsi klubi Ystads IF vastu. Pealinlased pidasid mõlemad kohtumised võõrsil ning kaotasid 21:30 ja 24:27. Tänavu tuleb vastaseks hetkel Rootsi meistriliigas tiitlikaitsja IK Sävehofist ja Ystads IF-ist kahe punkti kaugusel kolmandat kohta hoidev Alingsås HK.

«Hea meel on jälle vastasega Rootsist kohtuda. Soovime oma klubiga liikuda Skandinaavia stiili suunas ja sellised tugevad vastased on ainult abiks. Ystadi vastu saime mullu ju päris kenasti hakkama ning ehkki edasipääsu lubada oleks naiivne, siis meie meeskond on sel aastal oluliselt tugevam,» sõnas HC Tallinna tegevjuht Risto Lepp.