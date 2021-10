Djokovic sai hea uudise: Austraaliasse pääsevad ka vaktsineerimata tennisistid

«Ma ei tea siiani, kas lähen Melbourne'i. Ma ei avalda, kas olen vaktsineeritud või mitte. See on minu privaatne info ja pole kohane, et selle kohta uurite. Praegusel ajal lähevad paljud üle piiri. Inimestelt võetakse vabadus ning «jah», «ei», «võib-olla» vastustest tehakse ebaausaid järeldusi,» ütles Djokovic eelmisel nädalal ajalehele Blic.