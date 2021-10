Välbe muretseb Bolšunovi pärast: juhtunuks see jaanuaris, saanuks ma südamerabanduse

«Treeningud mööduvad väga harva ainsagi probleemita. Eriti halb on olukord Sašaga. Samas võin öelda, et kui selline asi juhtunuks jaanuaris, saanuks ma südamerabanduse,» sõnas Välbe YLE-le antud intervjuus.

Venelased usuvad, et Bolšunovi ebaõnnekarikas on nüüd täis ja olümpiaks valmistumiseks sujub edaspidi kõik hästi. «Alguses tundus olukord halb. Aga usun, et nüüd on ta palju rahulikum ja mõistab oma tervise hoidmise tähtsust. Õige pea peaksime saama taas täiskoormusel harjutada,» märkis suusaässa juhendaja Juri Borodavko.