Suri raske haigusega võidelnud jalgpallilegend

Just Rangersi juhendajana kogus ta tuntust üle kogu maailma. Ta võitis Šotimaa tippklubiga kokku 21 trofeed, mis tegid temast edukuselt teise Rangersi peatreeneri Bill Struthi järel. Lisaks eelnevatele mainitud peatreeneri kohtadele, oli Smith ka Manchester Unitedis Sir Alex Fergusoni abimeheks.

Smith suutis 2008. aastal viia Rangersi ka UEFA Cupi (praegune Euroopa liiga) finaali, kus tunnistati Peterburi Zenidi 2:0 paremust. See on viimane kord, kui mõni Šotimaa klubi on jõudnud eurosarjas nõnda kaugele.