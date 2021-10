Vaktsineerimata sportlasi ootavad ees karmimad piirangud

ATP soovitab tennisistidel end vaktsineerida, sest see aitab kaasa tervisekriisi lahendamisele ning väldib ka paljude lisakulude tekkimist. Nende teadaandes selgitatakse, et vaktsineerimine on mängijatele vabatahtlik, ent ATP-turniirid järgivad vastava riigi korraldusi vaktsineerimise osas.