Spordi lühiuudised: Johaug jätab Tour de Ski vahele, Solberg saab WRC-autoga uue võimaluse

Johaug jätab Tour de Ski vahele

Norra suusatäht Therese Johaug andis eile teada, et jätab tänavu vahele hooaja ühe tähtsama võistluse Tour de Ski, et valmistuda järgmise aasta veebruaris toimuvateks Pekingi olümpiamängudeks. 28. detsembril algava Tour de Ski ajal plaanib Johaug olla kodumaal mägilaagris. «Soovin olümpiamängudele sõita olukorras, kus olen veendunud, et tegin tippsündmuseks parima ettevalmistuse,» sõnas ta Norra meediale.

Solberg saab WRC-auto roolis uue võimaluse

Hyundai rallitiim kinnitas, et hooaja viimasel etapil Monzas saab taas WRC-auto roolis võimaluse 20-aastane sõitja Oliver Solberg, kes tegi sellega debüüdi veebruaris toimunud Arctic Rallyl. Peale sell on ta saanud veel WRC-autoga sõita Keenias ja Kataloonias. Kolme stardi peale on tal kirjas kaks seitsmendat kohta ning üks katkestamine. «On lahe sõita selle autoga nende viimasel võistlusel ja rallil, kust mul on kogemusi,» kirjutas Solberg ühismeedias.