Surve Solskjærile kasvab, Unitedi tuumik räägib uuest treenerist

Väljaande The Independent teatel on paljud Unitedi jalgpallurid Solskjæriga rahul, kuid just tuumik pole rahul nende suunas tuleva kriitikaga ja soovivat juhendaja lahkumist. Ajalehe teatel arutavad mängijad treeneriküsimust elavalt ja soovivad tiimi eesotsas näha meest, kes suudaks tulemusi parandada - nii nagu see juhtus Chelseas tänavuse aasta alguses pärast Thomas Tucheli tulekut.