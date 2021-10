Esiliiga mängud jätkuvad, jalgpalliliit hakkab klubisid toetama

Täna kell 19 kohtuvad Paides sealse linnameeskonna duubel- ehk U21 võistkond ja Nõmme United. Jalgpalliliit peatas esmaspäeval osa liigasid põhjendusega, et pole võimalik tagada kõigile võistkondadele sportlikult võrdseid tingimusi kaheksa kuud väldanud hooaja lõpetamiseks.

«Pidasime nõu alaliidu juhatuses ja klubidega ning leidsime lahenduse, et esiliiga hooaja lõpp ära mängida viiruseohu mõttes turvaliselt ja sportlikult võrdsetel tingimustel. Esiliiga vajab pärast kaheksa kuud väldanud hooaega sportlikku lõpplahendust eriti seetõttu, et on seotud Premium liiga ning selle oluliste sportlike ja majanduslike tähendustega,» ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak alaliidu pressiteate vahendusel.