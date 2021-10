Kontaveit vaatas tagasi enda viimasele triumfile

Eesti esireket kaotas Moskvas avaseti 4:6 ning oli ka teises vaatuses 0:4 kaotusseisus. Seejärel suutis eestlanna murrangu mängu tuua, mis lõpuks ta ka võidule viis. «Võitsin tähtsatel hetkedel pingelisi pallivahetusi ja see oli suurim muutus. Proovisin olla veelgi agressiivsem, ent tema löögid on väga pikad ja kõige kergem see ülesanne pole,» jätkas Kontaveit.