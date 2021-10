Eesti naiskond jäi MK-etapil napilt poodiumilt välja

Eesti naiskonna kapten Liisa Turmann kommenteeris, et veerandfinaalis kaotati hilisemale turniiri võitjale Vlada Rumyantseva naiskonnale. «Teeme hetkel aktiivselt tööd selle nimel, et tiimi dünaamika toimiks ja leiaksime oma mängu. Koostöö kurlingu tipptreeneri Derek Browniga on aidanud meil saavutada eesmärke,» sõnas Turmann.