Eesti talisport sai nädalavahetusel sõõmu värsket õhku, kui 21-aastane lumelaudur Marten Kikas saavutas oma MK-debüüdil Big Airi hüpetes 21. koha. See on tulemus, mis aitas tal võtta kursi 2022. aasta Pekingi olümpiale, kuid unistuse realiseerumiseni on veel pikk tee.