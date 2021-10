Ameerika jalgpalliliigas NFL on legendaarne Tom Brady endiselt rekordeid purustamas. Mängujuhi arvel on nüüd 600 söötu, mis viinud kodujooksuni ning temast sai esimene mängija, kes säärase numbrini küündinud. Omapäraseks muutus selle rekordi juures ka asjaolu, et Brady soovis ajaloolist mänguvahendit endale, ent tema meeskonnakaaslane oli selle juba publikusse visanud.